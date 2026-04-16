Fiorentina-Crystal Palace maçı izle: Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında dev mücadele! İtalyan devi Fiorentina, Londra'daki ilk maçta aldığı 3-0'lık ağır yenilginin rövanşını almak için Crystal Palace'ı Floransa'da ağırlıyor. Mor Menekşeler taraftarı önünde tarihi bir geri dönüş yaparak yarı final biletini kucaklamayı hedefliyor. Öte yandan Premier Lig'de gösterdiği çıkışı Avrupa kupalarına da taşıyan Crystal Palace, 3 gollük avantajla sahaya çıkacak ve İngiliz takımları için kritik bir maça imza atacak. Fiorentina'nın efsane stadyumu Artemio Franchi'de oynanacak mücadele, UEFA Konferans Ligi'nin en heyecanlı maçlarından biri olmaya aday. Peki, bu kritik rövanş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Fiorentina-Crystal Palace maçının tüm detayları.