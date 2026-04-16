UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında AZ Alkmaar, Shakhtar Donetsk karşısında zorlu bir görev bekliyor. İlk maçta Ukrayna ekibinin sahasında 3-0 yenilen Hollanda temsilcisi, turu geçmek için kendi evinde en az 4 gol farkla kazanmak zorunda. Shakhtar Donetsk ise ilk maçtaki üstün performansıyla avantajlı durumda. AZ Alkmaar tarihi bir geri dönüş yapabilecek mi, yoksa Shakhtar yarı finale yükselecek mi? İşte maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri.

AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Konferans Ligi'nde gecenin en zorlu geri dönüş görevlerinden biri AFAS Stadyumu'nda yaşanacak. Ev sahibi AZ Alkmaar, ilk maçta alınan 3-0'lık mağlubiyetin şokunu atlatıp taraftarı önünde tarihi bir geri dönüşe imza atmak istiyor. Alkmaar'ın tur için maçın başında bulacağı erken bir gole ve hatasız bir savunma performansına ihtiyacı var. Konuk ekip Shakhtar Donetsk ise adeta Şampiyonlar Ligi tecrübesini bu turnuvaya yansıtıyor. Shakhtar, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlayacak. İşte AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk maçının detayları!

AZ ALKMAAR-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi 16 Nisan Perşembe günü oynanacak. AFAS Stadyumu'ndakik karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.45'te yapılacak.

AZ ALKMAAR-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yarı final yolundaki bu kritik mücadele Türkiye'de TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AZ ALKMAAR-SHAKHTAR DONETSK MUHTEMEL 11'LER

AZ Alkmaar: Zoet; Dijkstra, Goes, Penetra, De Wit; Clasie, Smit; Jensen, Mijnans, Daal; Parrott

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Tobias, Bondar, Matviienko, Henrique; Ocheretko; Alisson, Pedrinho, Bondarenko, Newerton; K Elias