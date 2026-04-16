İsmail Kartal’dan Kim Min-Jae ve Juventus değerlendirmesi
Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Kim Min-jae hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Kartal, gelecek yaz transfer dönemi için adı Juventus ve Fenerbahçe ile anılan Güney Koreli savunmacı için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
TuttoJuve.com'un sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, oyuncunun karakterine ilişkin olarak, kulübüne bağlı, pozitif ve takım içi uyumu yüksek bir isim olduğunu ifade etti:
"İyi bir karaktere sahip, kulübüne karşı büyük bir sadakatle oynuyor. İyi kalpli ve her zaman pozitif bir insan, ailesiyle ve takım arkadaşlarıyla iyi geçiniyor. Fenerbahçe'de benimle birlikteyken çok iyi işler yaptı."
"ASLA PES ETMEZ"
Kim Min-Jae'nin saha içi özelliklerine değinen Kartal, oyuncunun hızının öne çıktığını, boyuna rağmen çevik olduğunu ve mücadele gücünün yüksek seviyede bulunduğunu söyledi:
"En önemli özelliği hızı. Ancak 190 cm boyunda olmasına rağmen oldukça çevik. Aynı zamanda çok mücadeleci bir savunmacı, asla pes etmez ve gerçek bir savaşçıdır. Topla da oldukça iyi. Pas kalitesi yüksek seviyede. Rakiplerine yakın oynamayı ve fiziksel teması sever. Oldukça hırslı bir oyuncu ve yenilmeyi hiç sevmez."
Adı Juventus ile anılan Kim Min-Jae'nin bu takımda forma giyip giyemeyeceğiyle ilgili "Sizce Kim, Juventus'ta başarılı olabilir mi?" sorusuna yanıt veren İsmail Kartal, "Evet, Juventus ile anıldığını okudum. Napoli'de birlikte şampiyonluk yaşadığı eski teknik direktörünün yönetiminde Juventus savunmasının lideri olabilir. Luciano Spalletti belirli bir oyun tarzı inşa ediyor ve Min-Jae bu sürekli gelişen sistemin önemli bir parçası olabilir. Ona en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.
ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU
2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli formayı terleten Güney Koreli savunmacı, 40 maça çıkıp 1 gol katkısı vermişti. Fotomaç'ın haberine göre gelecek yaz transfer dönemi için adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Kim Min-Jae için Süper Lig devi oyuncu ve menajeri ile iletişime geçecek.
BAYERN MÜNİH KARİYERİ
Bavyera ekibi ile 110 resmi maça çıkan tecrübeli savunma oyuncusu, 5 gol ve 3 asist ile takımına katkı sağladı.