Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Kim Min-jae hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Kartal, gelecek yaz transfer dönemi için adı Juventus ve Fenerbahçe ile anılan Güney Koreli savunmacı için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

"ASLA PES ETMEZ"



Kim Min-Jae'nin saha içi özelliklerine değinen Kartal, oyuncunun hızının öne çıktığını, boyuna rağmen çevik olduğunu ve mücadele gücünün yüksek seviyede bulunduğunu söyledi:



"En önemli özelliği hızı. Ancak 190 cm boyunda olmasına rağmen oldukça çevik. Aynı zamanda çok mücadeleci bir savunmacı, asla pes etmez ve gerçek bir savaşçıdır. Topla da oldukça iyi. Pas kalitesi yüksek seviyede. Rakiplerine yakın oynamayı ve fiziksel teması sever. Oldukça hırslı bir oyuncu ve yenilmeyi hiç sevmez."