Sevdiğim Sensin yeni bölüm tek parça | Star TV Sevdiğim Sensin izle

Star TV'nin fenomen dizisi Sevdiğim Sensin 10. bölümde büyük hesaplaşmalar yaşanıyor! 16 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelecek yeni bölümde Ferman'ın öfkesi tüm Aldur Köşkü'nü sarsarken, Dicle ve Feride büyük tehlike altında. Geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşen Erkan, Dicle'yi kurtarmak için hiç istemediği yollara saparken, Dicle ölümle burun buruna geliyor. Hapisten çıkan Fikret'in intikam planı herkesi tehdit ederken, Civan ve Tahir'in yeni hamleleri dengeleri altüst edecek. Sevdiğim Sensin son bölüm izle arayanlar için kaçırılmayacak gelişmeler, sürpriz dönüşler ve gerilim dolu anlar bu akşam ekranlarda! Peki Dicle tehlikeden kurtulabilecek mi? Fikret'in intikamı kimi vuracak?

Giriş Tarihi: 16.04.2026 17:18

Her hafta izleyicisini derin bir dramın içine çeken Sevdiğim Sensin, 10. bölümüyle 'geçmişten kaçılamayacağını' bir kez daha kanıtlıyor. 16 Nisan akşamı yayınlanacak yeni bölümde, Aldur Köşkü'nde Ferman'ın kurduğu baskı imparatorluğu, karşısına dikilen beklenmedik bir güçle sarsılıyor. Dicle'nin kimseye söylemeden çıktığı o meçhul yolculuk, Erkan'ı hayatının en zor sınavıyla karşı karşıya bırakırken; ikilinin arasındaki bağ bu kez fiziksel bir tehlikeyle sınanıyor. Fikret'in özgürlüğüne kavuşup bir gölge gibi Erkan'ın peşine düşmesi, sadece bireysel bir hesaplaşmayı değil, tüm aileyi içine alacak bir felaketi tetikliyor. Tahir ve Civan'ın kendi yollarını çizme çabası olayları daha da karmaşık hale getirirken, Sevdiğim Sensin yeni bölümünde kılıçlar bir kez daha geçmişin günahları için çekiliyor. İşte detaylar!

SEVDİĞİM SENSİN 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçmişin gömülü sırları birer birer ortaya çıkarken, Aldur Köşkü'nde dengeler altüst olur. Ferman, öfkesini yalnızca Dicle'ye değil, ona destek olan Feride'ye de yöneltir ve köşkte büyük bir kaos yaratır. Kontrolünü giderek kaybeden Ferman, karşısında beklemediği bir güç bulunca kendini ve hâkimiyetini korumak için yeni hamleler planlar.

Yıllar sonra öğrendikleriyle sarsılan Erkan, Dicle'nin iyiliği için zor bir ikilemin içine düşer. Geçmişteki hatasının yükünü taşıyan Dicle ise kimseye açıklayamadığı bir kararın eşiğine gelir ve tek başına çıktığı yolculukta büyük tehlikelerle yüzleşir. Erkan, Dicle'yi kurtarmak ve onu eski hâline döndürebilmek için asla başvurmak istemediği bir yola sürüklenir.

Civan ise geçmişin yükünü yıllar sonra omuzlarından atmışken bu kez başka bir sorunla karşı karşıyadır. Tahir de kendine yeni bir amaç bulmuştur ve onun peşine düşer.

Fikret'in yeniden özgürlüğüne kavuşması, Aldur ailesinde tedirginliği artırır. Boş durmayan Fikret'in yeni hedefi Erkan'dır. Erkan'ın ona karşı yaptığı bir hamle ise Fikret'i daha da öfkelendirir. Onu yok etmeye yönelik planı yalnızca Erkan'ı değil, çevresindeki herkesi etkileyecek ve Fikret'i de kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda bırakacaktır.

