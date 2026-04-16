Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar karşısında aldığı sonuçlarla UEFA Konferans Ligi’nde son dört takım arasına kaldı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi.

İlk karşılaşmada sahasında AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup eden Ukrayna temsilcisi, rövanşta deplasmanda 2-2 berabere kalarak adını son dört takım arasına yazdırdı.

Shakhtar Donetsk'in gollerini 58. dakikada Alisson Santana ve 83. dakikada Luca Meirelles kaydetti. Ev sahibi AZ Alkmaar'ın sayıları ise 73. dakikada Isak Jensen ve 80. dakikada Matej Sin'den geldi.

Shakhtar Donetsk, yarı finalde Crystal Palace ile Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.