UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında dev karşılaşma start alıyor. Polonya'nın güçlü ekibi Lech Poznan, evinde Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'i ağırlıyor. Çeyrek finale giden yolda kritik öneme sahip bu mücadelede ev sahibi takım, 10 puanla 11. sırada yer alırken Genk'i 6-3'lik toplam skorla alt ederek son 16'ya hak kazandı. Rakibi ise 13 puanla 6. sıradaki yeri sayesinde doğrudan yükselme imkanı buldu. Avrupa kupalarında önemli bir virajda bulunan iki ekip, avantajlı skor için sahaya çıkacak. Lech Poznan-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar ve takımların güncel form durumları...

Polonya'nın köklü kulübü Lech Poznan, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk ayağında zorlu bir sınav vermeye hazırlanıyor. Grup aşamalarındaki performansıyla 10 puan toplayan ve 11. basamakta yer bulan Poznan ekibi, bu kez 13 puanla organizasyonun iddialı takımlarından biri olan 6. sıradaki Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. İki ekibin de Avrupa arenasındaki deneyimi, bu eşleşmeyi turun en öngörülemez maçlarından biri haline getiriyor. Kendi seyircisi önünde hata yapmak istemeyen Lech Poznan, rövanş öncesi savunma disiplinini ön planda tutarken; Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar Donetsk tecrübeli kadrosuyla deplasmanda galibiyet kovalayarak tur kapısını aralamayı hedefliyor. İşte Lech Poznan-Shaktar Donetsk maçının detayları...

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçındaki Lech Poznan-Shakhtar Donetsk mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 20.45'te start alacak.

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk MAÇI HANGİ KANALDA?

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk maçı, TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lech Poznan: Mrozek; Pereira, Monka, Milic, Gurgul; Gholizadeh, Kozubal, Rodriguez, Bengtsson; Ishak, Palma

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Henrique; Alisson, Pedrinho, Nazaryna, Gomes, Palmares; Traore