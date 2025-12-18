UEFA Konferans Ligi’nde İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano, Madrid’in ikonik atmosferinde Kosova’nın iddialı ekibi Drita’yı konuk ediyor. Lig aşamasında topladığı 10 puanla 7. basamakta bulunan ve doğrudan üst tur vizesini gözüne kestiren Vallecano, seyircisi önünde hata yapmayarak zirve grubundaki yerini sağlama almayı hedefliyor. Öte yandan, 8 puanla 19. sırada yer alan Drita ise İspanya deplasmanında sürpriz bir sonuç alarak ilk 24'teki konumunu perçinlemek istiyor. İşte Rayo Vallecano-Drita maçı detayları...

Rayo Vallecano, Konferans Ligi'nin 6. haftasında, Madrid'de Drita'yı konuk ediyor. Bu sezon tek mağlubiyetini Slovan Bratislava'ya karşı alıp gösterdiği başarılı performansla 7. sıraya oturan İspanya temsilcisi, ilk 8'deki iddiasını sürdürmek için hata yapmak istemiyor. Drita ise geçen hafta AZ Alkmaar'a 3-0 yenilmesinin ardından bu zorlu deplasmandan puanla dönerek taraftarının gönlünü almak istiyor. İşte Rayo Vallecano-Drita maçının detayları...

Rayo Vallecano-Drita MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rayo Vallecano-Drita maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. Estadio de Vallecas'taki karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Rayo Vallecano-Drita MAÇI HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano-Drita maçı, TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. Onun yardımcılıklarını ise Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.

