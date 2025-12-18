Shamrock Rovers-Hamrun Spartans maçı saat kaçta? Hangi kanaldan izlenir?

Konferans Ligi’nin 6. haftasında, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekip İrlanda’da kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Shamrock Rovers, topladığı 1 puanla 35. sırada bulunurken; taraftarı önünde ilk galibiyetini alarak Avrupa defterini erken kapatmamak adına sahaya çıkacak. Diğer yanda ise 3 puanla 32. basamakta yer alan Malta temsilcisi Hamrun Spartans, deplasmanda direnç göstererek ilk 24 umutlarını son haftaya taşımayı hedefliyor. Kaybeden tarafın havlu atma noktasına geleceği bu kritik doksan dakikanın yayın bilgileri ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Shamrock Rovers-Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?