Sparta Prag-Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi’nde Çekya temsilcisi Sparta Prag evinde kritik bir sınava çıkıyor. Topladığı 10 puanla 6. basamakta bulunan ve ilk 8’e girerek doğrudan son 16 biletini cebine koymak isteyen Prag ekibi, taraftarı önünde mutlak üç puan parolasıyla sahada olacak. Diğer yanda ise Avrupa defterini açık tutmak için mucizelere ihtiyacı olan İskoç temsilcisi Aberdeen, 2 puanla 33. sırada yer almanın baskısını hissediyor. Peki Sparta Prag-Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?