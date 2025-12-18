Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa maçı detayları: Saati ve canlı yayın kanalı

UEFA Konferans Ligi’nde üst sıraların kaderini tayin edecek en zorlu randevulardan biri Kıbrıs'ta oynanıyor. Omonia Nicosia, topladığı 8 puanla 15. sırada yer alırken; ev sahibi avantajını kullanarak dev rakibini devirip elini güçlendirmeyi amaçlıyor. Diğer tarafta ise turnuvanın gizli favorilerinden olan ve 11 puanla 3. basamakta liderlik takibini sürdüren Polonya ekibi Rakow Czestochowa, bu zorlu deplasmandan zaferle dönerek ilk 8 yolundaki yerini sağlama almanın peşinde. Peki Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?