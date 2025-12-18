Shakhtar Donetsk-Rijeka maçı yayın bilgisi: Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi’nde üst sıraları kasıp kavuran heyecan, Ukrayna futbolunun ekolü Shakhtar Donetsk ile Hırvatistan'ın formda ekibi Rijeka’yı karşı karşıya getiriyor. 12 puanla 2. sıraya yerleşen Arda Turan'ın ekibi, liderlik koltuğunu ele geçirmek için bu kritik iç saha sınavından kayıpsız ayrılmayı amaçlıyor. Diğer tarafta ise 8 puanla 14. basamakta yer alan ve son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Rijeka, güçlü rakibine deplasmanda "dur" diyerek ilk 8 yolunda stratejik bir avantaj elde etmenin peşinde. Peki Shakhtar Donetsk-Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?