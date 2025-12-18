Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz zorlu maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve 8 takım arasına girme fırsatını kaçırdı. Kırmızı beyazlılar bu sonucun ardından son 24 takım arasına kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Samsunspor deplasmanda Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Silvan Widmer ve 48. dakikada Nadiem Amiri kaydetti.

Samsunspor Konferans Ligi'nde grupları 10 puanla 12. sırada tamamladı ve adını son 24'e yazdırdı.

Öte yandan Samsunspor'un muhtemel rakipleri Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ve Makedonya ekibi Shkendija oldu. Ligde play-off kuraları 16 Ocak 2026'da çekilecek. Play-off karşılaşmaları ise 19 ve 26 Şubat 2026'da oynanacak.

SAMSUNSPOR TARAFTARI MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Konferans Ligi'nin son haftasındaki Mainz 05 ile Samsunspor arasındaki müsabakaya gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'den farklı takımların formalarını giyen gurbetçiler, tribünde yer aldı.

Alman kulübü, Samsunspor'a taraftarının maça yoğun ilgisi nedeniyle ekstra bilet temin etti.

Mainz kentindeki meydanda bir araya gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, burada sloganlar atarak stadyuma geçti.

Stadyumun tamamını dolduran Mainz 05 taraftarları ise takımlarına koreografi yaparak destek oldu.