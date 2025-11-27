Aberdeen-Noah maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri!

Aberdeen, Konferans Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor. Pittodrie Stadyumu'nda Noah ile karşılaşacak olan Jimmy Thelin'in takımı, taraftarının desteğiyle galibiyet arayışında. Sezon boyunca zorlu bir süreç geçiren Noah ise, düşme hattından kurtulmak ve üst sıralara tırmanmak için mücadele edecek. Aberdeen-Noah maçının detaylarını ve yayın bilgilerini haberimizde derledik.