UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Strasbourg, 2. hafta maçında Jagiellonia Bialystok'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Strasbourg - Jagiellonia Bialystok maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Strasbourg, Konferans Ligi 2. haftasında Polonyalı rakibi Jagiellonia Bialystok ile kozlarını paylaşacak. İlk hafta maçında rakibi Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup eden ev sahibi +1 averajla 12. sırada sezona başlarken rakibi ise evinde Hamrun'u 1-0 mağlup etti ve +1 averajla 15. sıraya oturdu. Stade de La Meinau'da oynanacak karşılaşmayı merakla bekleyen futbolseverler için 'Strasbourg - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının cevabını derledik.

Strasbourg - Jagiellonia Bialystok MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Strasbourg - Jagiellonia Bialystok maçı 23 Ekim Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 19.45'te başlayacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Hakem Dario Bel'in düdük çalacağı maçta, Bel'in yardımcılıklarını Ivan Janić ve Kristijan Novosel yapacak. Dördüncü hakem Duje Strukan olurken VAR koltuğunda ise Mario Zebec oturacak.

Strasbourg - Jagiellonia Bialystok MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg: Bekleyenler; Ouatarra, Omabamidele, Hogsberg, Doue; El Mourabet, Barco; Moreira, Lemarechal, Enciso; Panichelli

Jagiellonia Bialystok: Piekutowski; Pozo, Vital, Pelmard, Wdowik; Lozano, Romanczuk; Sylla, Imaz, Pietuszewski; Pululu