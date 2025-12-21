Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maç öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Birincisi, Emre Hoca geleli iki hafta oldu, iki maç 0-0 bitti. Hem o bölümü analiz ediyorsunuz tabii ki hem de iki takım için de milli takıma gidenler, sakatlıklar var. Kulübe anlamında iki takım da daha benzer şeyler var. Rakibimizden de iki oyuncu Afrika Kupası'na gitti, bizden üç..."

"Kendi sahamızda oynuyoruz. Yükselen formumuz var. Birbirimize alışıyoruz. Yeni gelen oyuncuların takım adaptasyonu... Antalya deplasmanında güzel bir galibiyet aldık, hafta içi kupada kazandık. Puan farkını tekrar yukarı çekmek ve ilk yarıyı lider kapatmak istiyoruz."

"Bir araya gidiyoruz, aradan sonra Süper Kupa yarı finaliyle başlıyoruz 5'inde. Buralara moralli girmek adına kazanmak için her şeyi yapacağız. Taraftarımız bizimle birlikte, biz de onlarla beraber kazanmak isteyeceğiz. Rakibimizin iki maçtaki sonuçlara bakınca gol yemediler. Rakibimizin savunmasına bakınca biz de kaliteli işler yapmalıyız."

"Uğurcan'ın Süper Kupa'ya yetişeceğini düşünüyoruz. Bu hafta riske etmek istemedik, ayağında ağrısı var. Tatilden sonra antrenmanlara başlayacağını düşünüyoruz. Berkan'ın uzun sürecek. Sakatlığı vardı, antrenmanda nüksetti. Singo saha çalışmalarına başladı, onun durumunu takip edeceğiz. Acele etmek istemiyoruz. Singo da bir kere acele ettik, mecbur kaldık, 3. maçta yeniden sakatlandı."