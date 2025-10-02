CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi! 11:59
Almanya'nın aday kadrosu açıklandı! Sane... Almanya'nın aday kadrosu açıklandı! Sane... 11:55
Okan Buruk'tan Osimhen ve Icardi kararı! Okan Buruk'tan Osimhen ve Icardi kararı! 10:55
Abraham Galatasaray maçında oynayacak mı? Tammy Abraham sağlık durumu! Abraham Galatasaray maçında oynayacak mı? Tammy Abraham sağlık durumu! 10:25
Trabzonspor evinde Kayserispor'u konuk ediyor! Trabzonspor evinde Kayserispor'u konuk ediyor! 10:16
Ozan Zeybek'ten Fenerbahçeli o futbolcuya sert eleştiri! Ozan Zeybek'ten Fenerbahçeli o futbolcuya sert eleştiri! 10:13
Daha Eski
Tedesco'dan flaş Asensio kararı! Özel olarak görüştü ve... Tedesco'dan flaş Asensio kararı! Özel olarak görüştü ve... 09:48
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar... Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar... 09:04
Fenerbahçe - Nice maçı detayları! Fenerbahçe - Nice maçı detayları! 08:56
"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" "G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" 00:41
"Duran dönmek istiyor ama..." "Duran dönmek istiyor ama..." 00:41
G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! 00:41
AEK Larnaca - AZ Alkmaar maçı ne zaman?
Lech Poznan - Rapid Wien maçı ne zaman?
Veliaht 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veliaht dizisi yeni bölüm fragmanı izle!
Veliaht yeni bölüm izle | Veliaht 4. bölüm full, HD izleme linki!