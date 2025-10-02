UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başladı. Noah, ilk hafta maçında Rijeka'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Noah - Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Noah - Rijeka maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Radoslav Gidzhenov'un düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Gidzhenov'un yardımcılıklarını Miroslav Maksimov ve Georgi Doynov üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Ventsislav Mitrev oturacak.