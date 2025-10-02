UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başladı. KuPS Kuopio, ilk hafta maçında Drita'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, KuPS Kuopio - Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Finlandiya takımı KuPS Kuopio, Kosovalı rakibi Drita'yı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki KuPS Kuopio - Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KuPS Kuopio - Drita maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Michal Ocenas'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Ocenas'ın yardımcılıklarını Adam Jekkel ve Tobiáš Pacák üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Martin Dohal oturacak.