Temsilcimiz Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.
Samsunspor, play-off turunda Kuzey Makedonya takımı Shkendija ile eşleşti.
UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, play-off turu ilk maçını 19 Şubat'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 26 Şubat'ta sahasında oynayacak.
UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURUNDAKİ TÜM EŞLEŞMELER İSE ŞU ŞEKİLDE:
Kups Kuopio-Lech Poznan
Zrinjski-Crystal Palace
Sigma Olomouc-Lausanne-Sport
Noah-AZ Alkmaar
Jagiellonia-Fiorentina
Drita-Celje
Omonoia-Rijeka