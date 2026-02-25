Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktörlük görevine Erling Moe'nin getirildiğini duyurdu.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Erling Moe. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Erling Moe ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.