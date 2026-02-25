SON DAKİKA: Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe'de! İlk idmanına çıktı | İZLEYİN
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 25.02.2026 - 11:25 Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 - 11:37
Fenerbahçe, Galatasaray altyapısında yetişen 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta'yı kadrosuna kattı.
Galatasaray'dan transfer edilen genç oyuncu, sarı lacivertliler ile ilk antrenmanına çıktı.
Çağrı Hakan Balta; Fenerbahçe'nin, Nottingham Forest ile oynayacağı maç öncesi yaptığı son antrenmanda yer aldı.