Galatasaray'ın dünyaca ünlü transferlerinde katkısı olan İtalyan menajer George Gardi, açıklamalarda bulundu.
Juventus-Galatasaray maçı öncesi konuşan İtalyan menajer, Kenan Yıldız ve Ademola Lookman'ın sarı kırmızılı kulübün kapısından döndüğünü itiraf etti.
"Sizi Galatasaray'ın perde arkasındaki sportif direktörü olarak tanımlayanlar var."
"Hayır, maaşlı çalışan değilim. Önemli işler yapıldı ve umarım güvenlerini sürdürürüm. Her gün Galatasaray taraftarlarından aldığım övgüler... Harikalar. Dünyada benzerini görmedim."
"Hiç Osimhen transferinin son anda suya düşebileceğini düşündünüz mü?"
"Kesinlikle risk vardı. Özellikle ilk yıl, kiralık geldiğinde. Zaman acımasızca ilerliyordu. Çok karmaşık bir "puzzle" gibiydi: sorunlar, gelmeyen imzalar, UEFA listesinin ertesi gün kapanması…
Napoli havaalanında telefonu kapatarak pazarlık yaptığım saatleri hatırlıyorum; o sırada İstanbul'da binlerce Türk taraftar bekliyordu ve ben düşünüyordum: 'Eğer şimdi bir şey ters giderse…" ifadelerini kullandı.
KENAN YILDIZ İTİRAFI
"Kenan Yıldız henüz yıldızlaşmamışken kendisi için girişimlerde bulunduk. Ocak 2023 sonunda gidip Juventus'la görüştüm.
Rakamlar konusunda anlaşamadık: Juventus 7 milyon euro istiyordu ama menajeri kapıyı kapattı. 2023 yazında tekrar denedim; değeri çok yükselmişti."
"En büyük pişmanlığım Lookman"
"Özellikle üst düzey oyuncularda bazen transferler sonuçlanmayabiliyor. Sonsuz değişken var. Geçen yaz Inter'le anlaşması bozulduktan sonra Lookman için denedim; Osimhen operasyonunu taklit etmek istedim: satın alma opsiyonlu kiralık.
Ama kulübü bırakmak istemedi. Ocakta da denedim, bu kez Bergamo kulübünün talepleri çok yüksekti."
"Juventus-Galatasaray maçı için tahmininiz nedir?"
"Çok zor bir maç, tur atlamak hem sportif hem de ekonomik açıdan tüm kulüpler için önemli bir dönüm noktası. O kadar önemli ki, üç gol farkla önde olmak bir avantaj sağlıyor ama maçın bittiği anlamına gelmiyor. Teknik direktör, takımın hafife alınmaması için ne yapması gerektiğini bilecektir. Galatasaray'ın gol atarak maçı daha yönetilebilir hale getirmesini umuyorum." dedi.