Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olacak.
Zorlu maç öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. Tedesco, Galatasaray'dan transfer edilen Çağrı Hakan Balta ile ilgili konuştu.
İŞTE O SÖZLER:
"Çağrı Balta için mutluyuz. Büyük bir yetenek. Takım onu buraya getirmek için gayret gösterdi. Bana sordular, bu oyuncu A takıma katkı verebilir mi diye. Konuştum. İlk izlenimim pozitifti. Kendisi bizimle."