Galatasaray altyapısından yetişen genç yetenek Çağrı Hakan Balta, Türk futbolunda sık görülmeyen bir hamleyle ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamayan Balta, sarı-lacivertli formayı giyerek Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray taraftarını şoke eden bu transfer, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Nottingham Forest maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte forma şansı bekleyen Çağrı Hakan Balta'nın kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki transfer rekabeti, bu kez genç bir yetenek üzerinden Florya-Samandıra hattında alevlendi. Galatasaray'ın emektar kaptanlarından Hakan Balta'nın oğlu olan ve sarı-kırmızılı akademi çatısı altında sergilediği performansla dikkat çeken Çağrı Hakan Balta, radikal bir kararla Fenerbahçe kadrosuna katıldı. Sarı-lacivertli ekiple anlaşma sağlayan 2008 doğumlu forvet oyuncusu, yeni takımıyla ilk idmanına çıkarak Nottingham Forest mücadelesi öncesi teknik heyete 'hazırım' mesajı verdi. Galatasaray camiasında şaşkınlık yaratan bu transfer sonrası spor dünyası, genç yıldız adayının Fenerbahçe'deki serüvenine odaklanırken; Çağrı Hakan Balta kimdir, mevkisi ne ve neden Fenerbahçe'yi seçti? gibi sorular gündemin bir numaralı maddesi haline geldi. İşte detaylar...

ÇAĞRI BALTA KİMDİR?

15 Mayıs 2008 doğumlu olan genç oyuncu, santrfor pozisyonunda görev yapıyor ve sağ ayağını etkili şekilde kullanıyor. Galatasaray U19 Takımı'nda forma giyen Çağrı Balta, bu sezon çıktığı 21 maçta 6 gole imza attı. Altyapı kategorilerinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcunun, kulübün sunduğu profesyonel sözleşme teklifini kabul etmediği öğrenildi.

Henüz 17 yaşında olan Çağrı Balta, 15 Mayıs 2026 tarihinde 18 yaşına girecek. Bu tarihin ardından kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan gelişmeler sonrası genç oyuncunun ismi iki kulüp arasındaki resmi süreçte anılmaya devam ediyor.