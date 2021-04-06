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Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Kayserispor maçının ardından Hamza Hamzaoğlu konuştu! "Her şeye rağmen..."

Hamzaoğlu maç sonu konuştu! Her şeye rağmen...
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

Spor Toto 'in 33. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kalan 'da, teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, "Her şeye rağmen 1-1’lik sonuç olumlu. Geçen hafta sahamızda şimdi burada. Yenilmeden devam edersek arada bazı maçları kazanacak gücümüz var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

'in 33. haftasında ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayseripor Teknik Direktör , 1 puanın kıymetli olduğunu belirterek, "Her şeyden önce bugün 'da Trabzonspor ile oynayıp aldığımız 1 puan bizim için çok çok kıymetli. Maçın başında skoru yakaladık, öne geçtik. Bu bizi geride oynamaya mecbur bıraktı. Trabzonspor üzerimize geldi. Biz koruyarak, onlar hücum ederek oynamaya çalıştılar. 1-1'den sonra da galibiyet için yüklendiler. Biz de kontrataklarla gol aradık. Rakibin direkten dönen topları vardı. oldukça iyi günündeydi. Her şeye rağmen 1-1'lik sonuç olumlu. Geçen hafta sahamızda şimdi burada. Yenilmeden devam edersek arada bazı maçları kazanacak gücümüz var. 'ye 'a hayırlı olsun" dedi.

Hamzaoğlu maç sonu açıkladı!

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