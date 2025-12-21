Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
İzmir'de oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla Göztepe kazandı.
Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 23 ve 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan attı.
Göztepe puanını 32 yaparken, Samsunspor ise 25 puanda kaldı.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Barcın, Mert Bulut,
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan (Dk.81 Sabra), Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney (Dk.90+3 Tibet Durakçay), Efkan Bekiroğlu (Dk.87 Furkan Bayır), Juan
Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Borevkovic, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk.61 Tomasson), Makoumbou, Zeki Yavru (Dk.61 Polat Yaldır), Eyüp Aydın (Dk.72 Musaba), Holse (Dk.88 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk.88 Yunus Emre Çift), Moundilmadji,
Goller: Dk.23 ve Dk.68 Arda Okan Kurtulan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk.60 Soner Gönül, Dk.76 Van Drongelen (Samsunspor), Dk.73 Efkan Bekiroğlu (Göztepe)