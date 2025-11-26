Göztepe'de Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde başladı. İşte detaylar...
Göztepe A.Ş. Haberleri
Yayın Tarihi: 26.11.2025 - 09:43 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 - 09:45
Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise dar alanda oyun oynadı.
Göztepe, hazırlıklarını 27 Kasım Perşembe günü sürdürecek.