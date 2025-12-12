Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının açılış maçında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi. Bu sonuçla iki ekip puanını 15'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa 17. haftada Galatasaray'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Trabzonspor ile evinde karşı karşıya gelecek.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İlitangil
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza (Dk. 74 Winck), Opoku, Arous, Frimpong, Diabate (Dk. 87 Ali Yavuz Kol), Baldursson, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Yusuf Barası (Dk. 71 Fall), Gueye
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Franco, Koita (Dk. 65 Varesanovic), Göktan Gürpüz (Dk. 76 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+2 Onyekuru), Niang
Sarı kartlar: Dk. 33 Pereira, Dk. 77 Dele-Bashiru, Dk. 81 Niang (Gençlerbirliği), Dk. 81 Ben Ouanes, Dk. 86 Baldursson (Kasımpaşa)