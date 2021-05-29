Son dakika spor haberi: Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan Batuhan Karadeniz hamlesi!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nın, Batuhan Karadeniz'i gündemine aldığı iddia edildi. Teknik Direktör Erol Bulut'un istediği Batuhan için yönetim temasa geçerken bu transferin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor. İşte diğer detaylar... | Son dakika spor haberleri

Olaymedya'nın haberine göre,tTransfer çalışmalarını sürdüren ve iç transferde 4 oyuncu ile anlaşma sağlayan Gaziantep Futbol Kulübü'nün gündeminde Batuhan Karadeniz'in olduğu öğrenildi.

Şu ana kadar bir çok kulübe giden ve Hekimoğlu Trabzonspor'da attığı gollerle dikkat çeken Batuhan Karadeniz, Gaziantep Futbol Kulübü'nün gündemine yeniden geldi.

Teknik Direktör Erol Bulut'un istediği Batuhan için yönetim temasa geçerken bu transferin bir kaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

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