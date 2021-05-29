29 Mayıs 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan Batuhan Karadeniz hamlesi!

Süper Lig ekibinden Batuhan Karadeniz hamlesi!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

takımlarından 'nın, 'i gündemine aldığı iddia edildi. Teknik Direktör 'un istediği Batuhan için yönetim temasa geçerken bu transferin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.  İşte diğer detaylar... | Son dakika spor haberleri

Olaymedya'nın haberine göre,tTransfer çalışmalarını sürdüren ve iç transferde 4 oyuncu ile anlaşma sağlayan 'nün gündeminde 'in olduğu öğrenildi.

Şu ana kadar bir çok kulübe giden ve 'da attığı gollerle dikkat çeken Batuhan Karadeniz, Gaziantep Futbol Kulübü'nün gündemine yeniden geldi.

Teknik Direktör 'un istediği Batuhan için yönetim temasa geçerken bu transferin bir kaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

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