06 Mart 2021, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Beşiktaş-Gaziantep FK maçında Güray Vural sakatlandı!

Beşiktaş-Gaziantep FK maçında şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 'a konuk olan Gaziantep FK'da, mücadelenin 38. dakikasında Güray Vural sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Süper Lig'in 29. haftasında mücadelesinde sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 38. dakikasında konuk ekip Gaziantep FK'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Güray Vural sakatlanarak oyunu sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

Güray Vural'ın çıkmasının ardından Junior Morais yerine oyuna dahil oldu.

İşte o anlar...

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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