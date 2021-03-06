06 Mart 2021, Cumartesi
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Beşiktaş-Gaziantep FK maçında Güray Vural sakatlandı!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Gaziantep FK'da, mücadelenin 38. dakikasında Güray Vural sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Süper Lig'in 29. haftasında mücadelesinde Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 38. dakikasında konuk ekip Gaziantep FK'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Güray Vural sakatlanarak oyunu sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.
Güray Vural'ın çıkmasının ardından Junior Morais yerine oyuna dahil oldu.
İşte o anlar...
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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