06 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçında attığı gol ofsayt mı? İşte o pozisyon

Beşiktaş'ın attığı gol ofsayt mı? İşte o pozisyon
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

'in 29. haftasında sahasında 'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar 15. dakikada 'ın golüyle 1-0 öne geçerken, konuk ekibin futbolcuları ofsayt itirazında bulundu. İşte o pozisyon...

'in 29. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar karşılaşmanın 15. dakikasında ile 1-0 öne geçti.

Ghezzal'ın defansın arkasına attığı topa hareketlenen golcü futbolcu kaleci Günay'ı geçtikten sonra topu boş ağlara gönderdi.

OFSAYT İTİRAZLARI

Gaziantep FK futbolcuları golden sonra pozisyonun ofsayt olduğu yönünde hakem 'a itirazlarda bulundu.

İşte o pozisyon...

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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