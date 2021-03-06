06 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçında attığı gol ofsayt mı? İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar 15. dakikada Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçerken, konuk ekibin futbolcuları ofsayt itirazında bulundu. İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar karşılaşmanın 15. dakikasında Aboubakar ile 1-0 öne geçti.
Ghezzal'ın defansın arkasına attığı topa hareketlenen golcü futbolcu kaleci Günay'ı geçtikten sonra topu boş ağlara gönderdi.
OFSAYT İTİRAZLARI
Gaziantep FK futbolcuları golden sonra pozisyonun ofsayt olduğu yönünde hakem Mete Kalkavan'a itirazlarda bulundu.
İşte o pozisyon...
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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