Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri Merkez Hakem kurulu tarafından duyuruldu.
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Hakem: Cihan Aydın
Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor: Hakem: Çağdaş Altay
Beşiktaş-Trabzonspor: Hakem: Oğuzhan Çakır
RAMS Başakşehir-Samsunspor: Hakem: Gürcan Hasova
Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Hakem: Adnan Deniz Kayatepe
Göztepe-Gaziantep FK: Hakem: Batuhan Kolak
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Hakem: Atilla Karaoğlan
ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Hakem: Halil Umut Meler
Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor: Hakem: Yasin Kol