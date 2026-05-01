Mirel Radoi: Mağlubiyeti hak etmedik!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi Beşiktaş maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Radoi mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

"Bugün tekrardan anladım ki futbol gerçekten haksız bir oyun. Bazen nankör tarafları da olabiliyor. Çünkü sonuç bizim istediğimiz gibi değildi. Hak ettiğimiz bir sonuç olmadı.

Bu sezon Beşiktaş'a karşı 7 tane gol pozisyonuna giren takım hatırlamıyorum. Pozisyonlara girdik ama maalesef sonuçlandıramadık. Aslında kimi zaman rakip topa sahip olan taraftı ama biz belki de hazırlandığımız gibi topa sahip olamadık.



2-0'dan sonra takip takım biraz daha rahatladığı için biz topa sahip olan taraftık, oyunu domine etmeye çalışan taraftık. Bu yüzden kötü bir maç oldu bizim için."