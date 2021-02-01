01 Şubat 2021, Pazartesi
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Açıklamada, "Miranda'ya, kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Roderick Miranda Gaziantep FK'da!
Son dakika transfer haberleri...Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Premier Lig takımlarından Wolverhampton forması giyen savunma oyuncusu Roderick Miranda ile anlaşmaya vardı. İşte sözleşme detayları...
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen savunma oyuncusu Roderick Miranda'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Portekizli oyuncuyla bir senesi opsiyonlu 1,5 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Miranda'ya, kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
⚡️ TRANSFER | RODERICK MIRANDA GAZİANTEP'TE!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) February 1, 2021
👉 https://t.co/zac1lXDSmo pic.twitter.com/iumdNHTvlY
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