01 Şubat 2021, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Roderick Miranda Gaziantep FK'da!

Premier Lig'den Süper Lig'e!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

Son dakika transfer haberleri... ekiplerinden , takımlarından forması giyen savunma oyuncusu ile anlaşmaya vardı. İşte sözleşme detayları...

ekiplerinden Gaziantep, son olarak İngiltere takımlarından 'da forma giyen savunma oyuncusu 'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Portekizli oyuncuyla bir senesi opsiyonlu 1,5 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Miranda'ya, kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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