Roderick Miranda Gaziantep FK'da!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen savunma oyuncusu Roderick Miranda'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Portekizli oyuncuyla bir senesi opsiyonlu 1,5 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Miranda'ya, kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.





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