MASTERCHEF ELEME ADAYLARI | MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Ekim MasterChef eleme adayları kim oldu?

21 Ekim 2025 Salı akşamı MasterChef Türkiye’de heyecan yine doruktaydı. Yeni bölümde izleyiciler, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ve eleme adaylarının kim olduğunu öğrenmek için ekran başına kilitlendi. Bu haftaki konsept “7 Bölge 7 Yemek” olarak belirlendi. Türkiye’nin yedi bölgesine özgü yemeklerin hazırlandığı yarışmada, mavi ve kırmızı takımlar kıyasıya rekabet etti. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Ekim MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte detaylar!

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor. MasterChef Türkiye 21 Ekim 2025 Salı akşamı yine nefesleri kesti. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, izleyicileri ekran başına kilitleyen rekabet dolu anlara sahne oldu. Bu haftanın konsepti "7 Bölge 7 Yemek"ti. Yarışmacılar, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen lezzetleri en iyi şekilde hazırlamak için tezgâhlarda ter döktü. TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Ekim MasterChef eleme adayları kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, 21 Ekim 2025 Salı akşamı yayınlanan bölümüyle yine büyük ses getirdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, "7 Bölge 7 Yemek" konseptiyle hünerlerini sergiledi. Her takım, Türkiye'nin yedi farklı bölgesine ait geleneksel lezzetleri modern bir dokunuşla sunmak için kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE GÜNÜN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Nisa ve Barış oldu.

