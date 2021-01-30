30 Ocak 2021, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK'ya 1.5 yıllığına kiralandı

Ertuğrul Süper Lig'e geri döndü!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

Ligue 2 ekiplerinden AC ’da forma giyen milli oyuncu , ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’ne satın alma opsiyonu ile 1.5 yıllığına kiralandı.

, son olarak 2. Lig takımlarından 'de forma giyen milli futbolcu ile satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Ersoy, Başkan Vekili Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Ertuğrul'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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