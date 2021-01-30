Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK'ya 1.5 yıllığına kiralandı

Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havre’da forma giyen milli oyuncu Ertuğrul Ersoy, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’ne satın alma opsiyonu ile 1.5 yıllığına kiralandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Ertuğrul Ersoy ile satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Ersoy, Başkan Vekili Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Ertuğrul'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.







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