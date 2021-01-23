Osama Rashid resmen Gaziantep FK’da!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta sahaya takviye yaptı. Kırmızı-siyahlılar, Iraklı futbolcu Osama Rashid ile 1.5 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Yeni teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Osama Rashid'i bir buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Son olarak Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyen Iraklı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Osama Rashid, Santa Clara takımında bu sezon 14 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Yaklaşık dört yıldır Santa Clara forması terleten ön libero ve 10 numara bölgelerinde oynayabilen Iraklı futbolcu Rashid, kariyerinde forma giydiği 173 resmi maçta 32 gol atıp 16 asist yapma başarısı gösterdi. Iraklı futbolcu, 22 kez de Irak milli takımı forması giydi.
Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Portekiz Ligi takımlarından Santa Clara'da forma giyen orta saha oyuncusu Osama Rashid ile bir buçuk yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Osama Rashid, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Osama Rashid'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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