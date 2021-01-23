23 Ocak 2021, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Osama Rashid resmen Gaziantep FK’da!

Gaziantep FK’dan orta sahaya takviye!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

ekiplerinden , orta sahaya takviye yaptı. Kırmızı-siyahlılar, Iraklı futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Yeni teknik direktörü 'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu 'i bir buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Son olarak Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyen Iraklı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Osama Rashid, Santa Clara takımında bu sezon 14 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Yaklaşık dört yıldır Santa Clara forması terleten ön libero ve 10 numara bölgelerinde oynayabilen Iraklı futbolcu Rashid, kariyerinde forma giydiği 173 resmi maçta 32 gol atıp 16 asist yapma başarısı gösterdi. Iraklı futbolcu, 22 kez de Irak milli takımı forması giydi.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Portekiz Ligi takımlarından Santa Clara'da forma giyen orta saha oyuncusu Osama Rashid ile bir buçuk yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Osama Rashid, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Osama Rashid'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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