Son dakika: Gaziantep FK yeni hocasını duyurdu! İşte o isim...

Gaziantep FK, Sumudica'nın ayrılığının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğunu, Portekizli çalıştırıcı Ricardo Sa Pinto ile doldurdu. İşte detaylar...

Gaziantep Futbol Kulübü, Portekizli Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Geçtiğimiz hafta takımın başarılı teknik direktörü Marius Sumudica ile yollarını ani bir şekilde ayıran Gaziantep Futbol Kulübü, takımın başına Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto'yu getirdi. Portekizli teknik adamla bir kaç gündür sürdürdüğü görüşmelerde mutlu sona ulaşan Gaziantep ekibi, 48 yaşındaki hocayla bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki buçuk yıllık sözleşme imzaladı.



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Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli başarılı çalıştırıcı Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 48 yaşındaki Portekizli teknik direktörümüz Sa Pinto, Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi ile yöneticilerimiz Müslüm Özmen, Mahsum Altunkaya, Erhan Özmen, Yusuf Demsoy, Hayrullah Kubba ve Mehmet Ziylan'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı. Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto'ya kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz çatısı altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



RICARDO SA PINTO KİMDİR?

10 Ekim 1972 tarihinde Portekiz'in Porto kentinde dünyaya gelen Ricardo Sa Pinto, futbolculuk kariyerinde gösterdiği performansla ülkesinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırmayı başardı. Tam 45 kez Portekiz A Milli Takımı'nın formasını terleten Sa Pinto, teknik direktörlük kariyerinde de bir çok önemli kulüpte görev yaptı. Sporting Lisbon ile 2012 yılında teknik direktörlük serüvenine başlayan Sa Pinto'ya futbol camiası tarafından "The Lion Heart" (Aslan Yürekli) lakabı takıldı. Başarılı teknik adam bundan sonraki süreçte kulübümüzün başarısı için görev yapacak.

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