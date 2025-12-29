Fenerbahçe devre arası transfer döneminde önemli takviyeler yaparak sezon sonunu mutlaka şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Kanarya'da bu anlamda gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin Sassuolo'da forma giyen 22 yaşındaki Bosna-Hersekli stoper Tarik Muharemovic'i listesine eklediği öğrenildi. İşte detaylar...

Sezon başında 3 milyon euro bonservis karşılığında transfer olduğu Sassuolo'da gösterdiği performans ile kendini kanıtlayan Bosna-Hersekli oyuncu, sadece yarım sezonun sonunda piyasa değerini 14 milyon euro'ya yükseltti.