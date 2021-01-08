Gaziantep FK Mehmet Erdem Uğurlu ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 4 yıldır kırmızı-siyahlı formayı giyen Mehmet Erdem Uğurlu ile yollarını ayırdı. | Son dakika transfer haberleri

Kulüpten yapılan açıklamada, 4 yıldır kırmızı-siyahlı kulübe verdiği destekler nedeniyle Uğurlu'ya teşekkür edildi.

Kulübün sosyal medya hesabından taraftara veda eden Uğurlu, şunları kaydetti:

"Tam 4 yıldır bu güzel şehrin ve ailenin bir üyesi oldum. Her zaman Gaziantep adına yakışır şekilde mücadele ettik, savaştık. Yeri geldi çok üzüldük, yeri geldi şampiyonluk yaşadık. Bu takımı ligde tutmak için de mücadele ettik. 'Nerelisin' sorusuna 'Gaziantepliyim' diyebilecek kadar benimsedim burayı. Sizlerden, bu şehirden ayrılmak belki de hayatımın en zor kararlarından birisi. Belki bu şehirden ayrılıyorum ancak burada yaşadığım hiç bir günü unutmayacağım. Hakkınızı helal edin."

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