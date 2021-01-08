08 Ocak 2021, Cuma

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK Mehmet Erdem Uğurlu ile yollarını ayırdı

Gaziantep'te ilk ayrılık gerçekleşti!
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

ekiplerinden , 4 yıldır kırmızı-siyahlı formayı giyen ile yollarını ayırdı. | Son dakika transfer haberleri

Kulüpten yapılan açıklamada, 4 yıldır kırmızı-siyahlı kulübe verdiği destekler nedeniyle Uğurlu'ya teşekkür edildi.

Kulübün sosyal medya hesabından taraftara veda eden Uğurlu, şunları kaydetti:

"Tam 4 yıldır bu güzel şehrin ve ailenin bir üyesi oldum. Her zaman adına yakışır şekilde mücadele ettik, savaştık. Yeri geldi çok üzüldük, yeri geldi şampiyonluk yaşadık. Bu takımı ligde tutmak için de mücadele ettik. 'Nerelisin' sorusuna 'Gaziantepliyim' diyebilecek kadar benimsedim burayı. Sizlerden, bu şehirden ayrılmak belki de hayatımın en zor kararlarından birisi. Belki bu şehirden ayrılıyorum ancak burada yaşadığım hiç bir günü unutmayacağım. Hakkınızı helal edin."

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