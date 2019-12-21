Cavaliers Cedi'nin 13 sayılık katkısıyla Grizzlies'i yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Memphis Grizzlies'i 114-107 yendikleri karşılaşmada 13 sayı kaydetti.
ANKARA (AA) -
NBA'e 10 maçla devam edildi. Ligin alt sıralarındaki takımların mücadelesinde Cavaliers, ağırladığı Grizzlies'i 114-107 yenerek bu sezon 2. kez üst üste maç kazandı.
Cavaliers'ın yedek oyuncusu Jordan Clarkson, 33 sayı ve 6 ribauntla sahanın en skorer ismi oldu. Kevin Love 21 sayı, 13 ribaunt, Tristan Thompson da 10 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. Cedi Osman ise 13 sayılık katkıda bulundu.
Grizzlies cephesinde Jaren Jackson 24 sayı, Dillon Brooks 16 sayı, 7 ribaunt ve Jonas Valanciunas 14 sayı, 14 ribauntla mücadele etti.
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Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers deplasmanından Kristaps Porzingis ve Tim Hardaway'in etkili oyunuyla 117-98 galip ayrıldı. Porzingis 22 sayı, 18 ribaunt, 3 blok, Hardaway 27 sayı üretti.
Art arda 3. yenilgisini yaşayan 76ers'ın skor yükünü, 33 sayı, 17 ribauntla oynayan Joel Embiid çekti. Furkan Korkmaz ise maçı 5 sayıyla tamamladı.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 114-107
Indiana Pacers-Sacramento Kings: 119-105
Boston Celtics-Detroit Pistons: 114-93
Toronto Raptors-Washington Wizards: 122-118
Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 126-108
Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 98-117
Miami Heat-New York Knicks: 129-114
Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 109-100
Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 118-103
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 106-102
Kaynak: AA
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