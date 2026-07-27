Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, yurt dışı kamp çalışmalarındaki hazırlık maçlarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi dördüncü ciddi sınavında İtalya'nın köklü kulüplerinden Venezia ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR
GALATASARAY: 0
VENEZIA: 2
(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
MAÇIN 11'LERİ
Galatasaray: Jankat, Kazımcan, Arda, Abdülkerim, Eren, Kaan, Torreira, İlkay, Sallai, Yunus, Osimhen
Venezia: Venezia: Stankovic, Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjić, Correia, Pérez, Bašić, Dagasso, Hainaut, Okoro, Rrahmani
GALATASARAY - VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Venezia arasındaki hazırlık müsabakası, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de başladı. S Sport kanalı ve S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
GALATASARAY'IN KALAN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
Sarı-kırmızılılar Venezia mücadelesinin ardından Türkiye'ye dönerek hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek:
27 Temmuz Pazartesi (21.00): Galatasaray - Venezia
2 Ağustos Pazar (21.00): Galatasaray - Stade Rennais (RAMS Park)
8 Ağustos Cumartesi (21.00): Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)
👉 Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.