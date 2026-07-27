Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya ve Avrupa kampıyla sürdüren Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Venezia ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Venezia maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, yurt dışı kamp çalışmalarındaki hazırlık maçlarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi dördüncü ciddi sınavında İtalya'nın köklü kulüplerinden Venezia ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR



GALATASARAY: 0

VENEZIA: 2



(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

MAÇIN 11'LERİ

Galatasaray: Jankat, Kazımcan, Arda, Abdülkerim, Eren, Kaan, Torreira, İlkay, Sallai, Yunus, Osimhen

Venezia: Venezia: Stankovic, Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjić, Correia, Pérez, Bašić, Dagasso, Hainaut, Okoro, Rrahmani

GALATASARAY - VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Venezia arasındaki hazırlık müsabakası, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de başladı. S Sport kanalı ve S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.



GALATASARAY'IN KALAN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Sarı-kırmızılılar Venezia mücadelesinin ardından Türkiye'ye dönerek hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek:

27 Temmuz Pazartesi (21.00): Galatasaray - Venezia

2 Ağustos Pazar (21.00): Galatasaray - Stade Rennais (RAMS Park)

8 Ağustos Cumartesi (21.00): Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)

👉 Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.