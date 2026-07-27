Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Venezia maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, transferle ilgili de konuştu.



İŞTE O SÖZLER

"Performansımızın çok altında kaldık. Takım olarak hazır değiliz. Hazır olmaya çalışıyoruz. Önümüzde lige hazırlanmak için uzun bir süre var. Bizim için en ölçü olacak maç Villarreal maçı. Fiziksel olarak daha hazır olacağız.

Savunma arkası koşular gerekli. Bu koşuları yapacak oyunculara ihtiyaç oluyor. Gabriel Sara girdikten sonra 1-2 tane denedi. Adam adama savunma oynayan takımlara karşı bu tür oyuncular önemli.

Bu hafta bir geçiş haftası. Yoğunluk artacak. 3 gün daha buradayız. Sonra Türkiye'ye döneceğiz. Rennes maçı öncesi yoğunluğu azaltıp o maça daha iyi çıkacağız. Buraları sakatlıksız geçirmek önemli.

Bugün üzerinde düşünmemiz gereken konu, çok fazla kolay pozisyon vermemiz oldu. Yorgunluk ve yüksek şiddetli antrenmanlar da elbette etken ama defansif anlamda pozisyon alma konusuna daha çok çalışmalıyız. Dediğim gibi bugün kolay pozisyonlar verdik. Maçın başında ve son bölümünde gördük. Bu kadar kolay pozisyonlar vermek bu seviyede, düşüneceğimiz tartışacağımız bir durum.

Çok esneme şansımızın olmadığı bir yabancı kuralı var. Bu yabancı kuralı, transferde de bizi zorlayan unsurlardan biri! Mevcut yabancı oyuncular için aşağı yukarı kafamızdakileri belirliyoruz. Başkanımız, yönetimimiz, hepimiz, transferleri bir an önce yapıp buraya öyle gelmeyi hepimiz isterdik yani. Bu baskı oluşmasından tabii ki mutlu değiliz yani.



Bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli ama nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Eğer elit oyuncu almak istiyorsanız, zaman oluyor, kolay olmuyor. Hep söylüyorum; transfer böyle marketten gidip, bu üçünü aldım diyebileceğiniz bir şey değil. Oyuncuyu ve kulübünü ikna etmek gerekiyor. Sizin istediğiniz bir kalitede oyuncu olması gerekiyor. Fiyat olarak da dünya futbolunda acayip yükselen bonservis fiyatları var. 100 milyon, 120 milyon euro bandında transferler yapılıyor."