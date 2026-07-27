Bu sezon kadrosuna yaptığı önemli takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, transferde bir kez daha ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı.
Sarı-lacivertli yönetim, Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'yu kadrosuna katmak amacıyla İtalya'ya çıkarma yaptı.
MILANO'DA GÖRÜNTÜLENDİ İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Milan yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmek üzere Milano'ya gitti.
Sarı-lacivertlilerin hedefi, İtalyan ekibini ikna ederek transferde somut adım atmak.
Fenerbahçe yönetimi, Leao transferiyle hem kadrosuna dünya çapında bir yıldız kazandırmayı hem de ezeli rakibi Galatasaray karşısında büyük ses getirecek bir transfere imza atmayı amaçlıyor.
Milan, Rafael Leao'yu 2019 yazında Lille'den 49,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Portekizli yıldızın değeri, kariyerinin zirve döneminde 90 milyon euroya kadar yükselmişti.
583 milyon euroluk kadro değerine sahip Milan'da Leao, yeni transfer Gonçalo Ramos ile birlikte takımın en değerli isimleri arasında yer alıyor.
DÜNYA KUPASI PERFORMANSI Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Rafael Leao, 10 gol atıp 3 asist yaptı.
Portekiz Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan 27 yaşındaki yıldız, 2021'den bu yana milli formayı giyiyor. 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Leao, turnuvayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.