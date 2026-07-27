Beşiktaş'tan Rafael Leao hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Rafael Leao için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Portekizli yıldızla en ciddi temasları kuran kulübün Beşiktaş olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...