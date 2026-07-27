Beşiktaş'tan Rafael Leao hamlesi! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Rafael Leao için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Portekizli yıldızla en ciddi temasları kuran kulübün Beşiktaş olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
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Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekti.
Özellikle Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı transfer ederek büyük ses getiren siyah-beyazlılar; Alexander Nübel, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Salih Özcan ve Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı.
Liverpool forması giyen Mısırlı dünya yıldızı Mohamed Salah'ı da renklerine bağlamak için girişimlerini sürdüren Kara Kartal ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
EN SOMUT TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN
Gazeteci Sacha Tavolieri, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rafael Leao için en somut görüşmeleri gerçekleştiren takımın Beşiktaş olduğunu açıkladı.
Belçikalı gazeteci, Milan'ın Portekizli futbolcunun kiralık transferine sıcak bakmadığı, 27 yaşındaki oyuncuyu sadece bonservisiyle göndermek istediğini aktardı.
Fenerbahçe'nin hafta içerisinde İtalya'ya giderek Milan'lı yetkililerle Rafael Leao transferi için görüşme gerçekleştireceği iddia edilmişti.
Galatasaray'ın ise yıldız futbolcu için İtalyan devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı yazılmıştı.
Rafael Leao, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Portekizli kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Leao'nun güncel piyasa değeriyse 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.