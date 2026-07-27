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Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? 27 Temmuz kazandıran numaralar

Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? 27 Temmuz kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Şans Merkezi tarafından haftanın ilk günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 27 Temmuz Pazartesi akşamı noter huzurunda gerçekleştirildi. Milyonlarca liralık devreden büyük ikramiyeyi kazanmak umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler canlı çekiliş sonuçlarına kilitlendi. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte arama motorlarında '27 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları', 'Sayısal Loto kazandıran numaralar', '27 Temmuz Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı' ve 'Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama MPİ' soruları en çok araştırılan başlıklar haline geldi. İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, kazandıran şanslı numaralar ve bilet sorgulama ekranı...

A Spor

Giriş Tarihi: 28.07.2026 01:06

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Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığıyla düzenlenen, haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) şans dağıtan Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşandı. 27 Temmuz 2026 Pazartesi akşamı saat 21.30'da başlayan çekiliş, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden ve noter huzurunda canlı olarak yayınlandı. Büyük ikramiye hayaliyle kupon hazırlayan binlerce vatandaş çekilişin ardından arama motorlarında "27 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları", "Sayısal Loto kazandıran şanslı numaralar", "Çılgın Sayısal Loto ne kadar devretti?" ve "Milli Piyango Online Sayısal Loto bilet sorgulama" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi çekilişi sonrası kazandıran numaralar, Joker sayısı, SüperStar sonucu ve hızlı bilet sorgulama ekranı...

27 TEMMUZ 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

Çekiliş heyecanının ardından şanslı kürelerden çıkan kazandıran numaralar şu şekildedir:

Kazandıran Numaralar:4-9-20-45-48-59

Joker:66

SüperStar:57

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, biletinize ikramiye vurup vurmadığını öğrenmek için Milli Piyango Online resmi web sitesi (millipiyangoonline.com) ve Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulaması üzerinden sorgulanabilir.

Adaylar, biletlerinin üzerindeki barkod numarasını ya da oynadıkları kolon numaralarını sisteme girerek kazandıkları ikramiye miktarını anında görüntüleyebilirler.

👉 ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (MILLIPIYANGOONLINE.COM)

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