Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların Avusturya kampında transfer açıklaması yaptı.

"BOŞ VAKTİMİZ OLMUYOR, TRANSFER ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"

beIN Sports'a verdiği röportajda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade eden Buruk, "Bizim burada boş vaktimiz olmuyor. İki idmanın olmadığı bölümde de oyuncu seyrediyoruz, transfer çalışması yapıyoruz. Dolu dolu geçiyor transfer döneminde olduğumuz için. Devamlı aktif olmak zorundasınız, zaman zaman oyuncularla görüşüyorsunuz. Abdullah Bey burada, devamla onunla beraberiz, bu toplantıları yapıyoruz." dedi.

"EN İYİ TRANSFERLERİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

En iyi transferler için zaman tanınması gerektiğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Taraftarımız her zaman haklı. En iyisini yapmaya çalışıyoruz, en iyi transferleri yapmaya çalışıyoruz. Başkan ve yönetimimiz bundan sakınmıyor. Taraftarımızın tepkilerini de anlayabiliyoruz. Bazen bazı oyuncular için beklemeniz gerekiyor. Otelin önüne çıktığımızda da devamlı 'transferler nerede?' diye soruyorlar. Çok haklılar, burada çalıştığımızı, boş durmadığımızı, en iyisini yapmaya çalıştığımızı bilsinler. En iyisi bazen süre alabiliyor." ifadelerini kullandı.

"KADRO KALİTEİMİZİ DAHA YUKARI ÇEKMEMİZ GEREKİYOR"



Kadro kalitesini daha yukarı çekmek zorunda olduklarını ifade eden Buruk, "Geçen sene tecrübe oldu. Eylül ayından Ocak ayına kadar olan fikstürde kadro kalitenizin ve kadro sayınızın yüksek olması çok önemli olacak. Geçen sene bunu eksik yaptık. Ocak ile lig sonuna kadar sayımızı yukarı çıkarttık, oyuncular arasında yarış oldu ve geniş kadromuz oldu. Geçen sene yaşadığımız en kötü senaryoda çok eksildik ve kulübeden oyuncu getiremedik. Buna kadro olarak hazır olmamız gerekiyor ve kadro kalitemizi daha yukarı çekmemiz gerekiyor." dedi.



"TRANSFERDE ÖNCELİĞİMİZ..."



Transferdeki önceliklerinden bahseden teknik adam, "Önceliğimiz; hem 10 numara, hem sol kanat hem santrfor. Orta saha transferi yaptık zaten. Savunmaya da devamındaki alacağımız oyunculara göre takviye yapacak mıyız karar vereceğiz. Taraftarımızın içleri rahat olsun. Tepkilerini anlıyoruz ve kabul ediyoruz. Bu süreçte en iyi transferleri yapacağımızı düşünsünler, bunun dışında başka bir şey düşünmesinler. İyi niyetli çalışma var." sözlerini sarf etti.