Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek ligi 5. sırada bitirdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

RAMS Başakşehir'in gollerini 6. dakikada Davie Selke ve 22. dakikada Eldor Shomurodov kaydederken Gaziantep FK'nin tek golü 59. dakikada Christopher Lungoyi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, 16. galibiyetini aldı ve 57 puanla ligi 5. sırada tamamladı. Gaziantep FK ise 37 puanla lig yarışını 12. sırada noktaladı.

Trendyol Süper Lig'i 3. sırada noktalayan Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK ile RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada konuk ekip Başakşehir golü buldu. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Fayzullayev'in ortasına iyi yükselen Selke'nin ayak içiyle vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

13. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Lungoyi'nin rakiplerini geçtikten sonra sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Fayzullayev'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Selke, kaleci Mustafa Burak'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Shomurodov'un vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2

41. dakikada orta alanda Harit'in topuk pasını alan Kazımcan'ın rakip ceza sahası içerisine girer girmez sert şutunda top kaleci Mustafa Burak'tan döndü.

50. dakikada sol kanattan Maxim'in ceza yayı gerisine doğru kullandığı köşe atışında Sorescu'nun gelişine vuruşu kaleci Muhammet'te kaldı.



55. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Bayo'nun yerden sert şutu kalecide kaldı.



59. dakikada ceza sahası solundan sıfıra inen Sorescu'nun yerden pasına kale önünde Lungoyi'nin dokunuşu ağlarla buluştu. 1-2



61. dakikada seri paslarla ceza sahasına giren Gaziantep FK'da penaltı noktası gerisinde son olarak Rodrigues'in dokunuşu yandan az farkla auta çıktı.



79. dakikada Brnic'in ceza yayı gerisine çevirdiği topa Onur Ergün'ün yerden sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.