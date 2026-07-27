Önder Özen'den flaş Salah açıklaması!

Beşiktaş Futbol Direktörü Zeki Önder Özen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Futbol Direktörü Zeki Önder Özen basın toplantısında açıklamalarda bulundu

İŞTE O AÇIKLAMALAR



SALAH HAKKINDA

"Bir süredir Muhammed Salah ile ilgili kalabalık bir gündem oluştu. Konu her yönüyle çok fazla speküle edildi. Onunla ilgili açıklığa kavuşturmak istediğimiz konular var."

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER PLANLAMASINA DAİR

"Futbol takımlarının normalde bir sezona hazırlanırken teknik anlamda bir takım planlaması olur. Biz bu planlamayı göreve başladığımızdan itibaren yaptık. İlk hamlemiz Vincenzo Italiano'ydu. 6 Haziran'daki imza töreninden 20 dakika sonra Alexander Nübel ile görüşmelere başladık."

"AYIN 15'İNE KADAR..."

"Biz transfer bölümünü 3'e böldük. Birinci bölümde tamamen eksikleri gidermeye odaklandık. İlk aşamayı tamamladık. İkinci aşamada, güçlendirebildiğimiz kadar kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Ayın 15'ine kadar kendimize hedef belirledik. Son aşamamız 4 Eylül'e kadar, fırsat transferi değerlendireceğiz."

"SALAH GÖRÜŞMELERİNDE FİNANSAL TARAF BAŞLADIĞINDA..."



"Salah'la temasa geçtik. Bu aynı zamanda bir finansman modeli içeriyordu. Salah küresel bir yıldız, saygın bir sporcu. Görüşmelerin finansal bölümüne girilmediği yerde 3 kez Salah ile görüştük. Buraya kadar her şey akıcıydı. Finansal taraf başladığında, ilk günkü akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladı. Hem bilgi akışı hem de finansal tarafı çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Salah gibi saygın bir sporcunun bundan haberi olmadığını varsayabilirim."

"Beşiktaş, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı!"

"SALAH DOSYASI BİZİM İÇİN ŞİMDİLİK RAFA KALKTI"

"Muhammed Salah'ın menajerinin elbette yasal bir komisyon talebi olabilir ama bu komisyonun üzerine çıkmak illegal bir iştir. Söz konusu Beşiktaş'ın değerleriyse buna yanaşmamak da Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan, burada popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı."

"Beşiktaşlılık değerlerini ben de biliyorum. Bu değerlere sahip çıkmak önemli. Kulübü ekseninden çıkarmamak, değerli bir sporcuya sahip olmaktan çok daha önemlidir. Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır."

"TROSSARD TRANSFERİNDEN SONRA..."

"Trossard transferinden sonra hiçbir transferin olmaması işin aksaması veya durması anlamına gelmiyor. Bu şekilde planlamıştık. Neden böyle yaptık? Maç tarihleri açık ve tescil tarihleri belli. İkinci tescil tarihi 31 Temmuz'da. Oraya kadar aldığımız oyuncuları zaten hiçbir oyuncuyu listeye yazamayacaktık."

SORU: SALAH İŞİ KESİN OLARAK BİTTİ Mİ?

Önder Özen: Evet veya hayır deme şansım yok. Beşiktaş'ın kendi koşullarında yaptığı teklif ortada. Bu teklife bir yanıt gelirse değerlendirilebilir. Ama Beşiktaş'ın başka bir teklifi olmayacak. Başka bir yerle de görüştüklerini söylemişler, belki oradan sonuç alırlar.

"SALAH' YAPTIĞIMIZ SON TEKLİF..."

"Salah'a yaptığımız son teklif, Beşiktaş'ın kulüp kimliğine zarar vermeyen son nokta konumunda."

"BAŞKA BİR TAKIMLA DA GÖRÜŞTÜKLERİNİ BELİRTTİLER"

"Muhammed Salah'ın tarafı, başka bir takımla da görüştüklerini belirtti."

"Beşiktaş kulübü başka hiçbir sporcusuna veya çalışanına vermediği bir ayrıcalığı, bir kişiye vermez!"

"TROSSARD DIŞINDA..."

"Transfer sezonunda tavan fiyatlar transfer dönemli başlar başlamaz ortaya çıkıyor. Ama taban fiyatlar günler ilerledikçe belli oluyor. Kulübün ekonomik yapısını hepimiz biliyoruz. Bu kısıtlıklar altında biz tavan fiyattan piyasaya girmeyi doğru bulmadık. Tavan fiyattan girdiğimiz tek transfer operasyonu Trossard oldu. Trossard gibi bir oyuncuyu getirmek kolay değil. Biz kulüp olarak tavanı orada zorladık. Onun dışında tabanı beklemek zorundayız."

VLAHOVIC HAKKINDA

"Dusan Vlahovic konusunda oyuncunun serbest olması nedeniyle ipler onun elinde. 5 büyük ligi tercih ediyorsa, Türkiye onlardan biri değil. Vlahovic için bir fırsat olursa kulüp olarak değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu Vincenzo Italiano ile geçirdi. Hoca zaman zaman görüşüyor kendisiyle. Onun da hocaya büyük saygısı var. Onunla tekrar çalışma isteği mutlaka vardır. Ama oyuncuların öncelikleri, antrenör seçmek değil kontratlarını seçmek. Zannediyorum Vlahovic, büyük ölçekli bir kontrat beklentisi içerisinde. Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir takımda olmak isteyecektir diye tahmin ediyorum."

SALAH CEPHESİNDEN OLUMLU DÖNÜŞ OLMA İHTİMALİ HAKKINDA

"Aynı şekilde devam edemez, çünkü şu anda hocanın kadroda görmek istediği bazı oyuncular var. Biz o bölgeler için transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Eğer gelen olursa ve yer kalmazsa o zaman buna bir dönüş olmaz."

"BİR U23 OYUNCUSUYLA GÖRÜŞME VAR"

"Hocanın orta sahaya da iki tane beklentisi var. Bununla beraber bir savunma oyuncusu isteği var. Bir U23 oyuncusuyla görüşme var. Ayrıca taraftarın da bir santrfor beklentisi var, buna da cevap verilmek istenir."

ORKUN HAKKINDA

"Elbette Gomez ve Quaresma gibi yıldızlar burada oynadı ve şampiyonluk yaşadı ama ben çocukken Beşiktaş'ın şampiyonlukları daha düşük maliyetli ciğerden oynayan futbolcularla gelmişti. Beşiktaş'ın taraftarlarıyla diğer takımlardan daha organik bir bağ var. Bu bağın değişmesine ben razı gelmiyorum. Bir yıldızın peşinden giden değil alın terinin peşinden giden taraftarlar Beşiktaşlılar. Türkiye'nin 1 numaralı orta saha oyuncusu Beşiktaş'ta oynuyor. Yıldızı dışarıda aramayalım. 23 kişiye kaptanlık yapıyor. Soyunma odasını avcunun içinde tutuyor. Vincenzo Italiano, Orkun dönmeden önce 'Kökçü, Kökçü' diye sürekli söylüyordu. Kaptan da tatilinden erken döndü ve kavuştular. Biz de rahatladık. Trossard Dünya Kupası verimlilik metriklerinde 17. sırada. Belçika milli takımında 2. maçtan itibaren sazı eline alan oyuncu oydu. Bu önemli futbolcu yarın Beşiktaş'ın formasını giyecek."

"BEŞİKTAŞ LİGİN EN ACIMASIZ EKİBİ OLACAK!"



"Beşiktaş'ın yıldızları var. Daha da olacak. Bir diğer yıldızımız da oyunumuz olacak. Hocayla tanışıp antrenmanları gördükten sonra inancım çok daha arttı. Şunu iddia ediyorum, eğer biz kendi planlamamızla devam edebilirsek, transfer hedeflerimize ulaşabilirsek, 1 yılı tamamlayabilirsek Beşiktaş ligin en acımasız ekibi olacak!"

TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER HAKKINDA

"Onana, Elan Ricardo ve Joao Mario takımdan ayrı çalışıyor. Felix Uduokhai ile görüştüm. Kadroda devam etmeyeceğimizi söyledim. Schalke ile pürüz çıktı ama başka Bundesliga ekipleriyle görüşmeye devam ediyor. Amir Hadziahmetovic ile de konuştum. Birçok kulüp istekli görünüyor. Şartlar oluşursa yollarımızı ayıracağız. Musrati için Cruzeiro istekliydi ama futbolcu o şehirde yaşayamayacağını söylemiş. Başka kulüp bakacak. Onana ile ilgili hiçbir gelişme yok. Joao Mario son sezonu fena geçirmedi. Ona teklif gelecektir. Elan Ricardo bir süre sonra dönüyor. Belki Türkiye'de bir kulüp biz de bulmasına yardımcı olacağız."

SORU: VLAHOVİC İLE BİR GÖRÜŞMENİZ OLDU MU, OLDUYSA NE AŞAMADA?

Önder Özen: "Vlahovic ile bir görüşmemiz olmadı ama durumuyla ilgili gelişmeleri takip ettik. Hocanın görüşmesi oldu. Kendisi hocaya Beşiktaş'a imza atması sebebiyle başarılar diledi. Resmi kanaldan bir görüşmemiz yok çünkü üç aşağı beş yukarı ne istediğini biliyoruz. Hangi tipte bir kulüpte futbol oynamak istediğini biliyoruz. Onun için 2 tane seçenek görünüyor. Ya büyük ligler ya da yüksek kontratlar. O da bekleyecek. O da kendisi için tavanın nerede olduğunu görmek istiyor. Bunun için büyük kulüplerin bir santrfor hareketine ihtiyacı var. Bir santrfor yer değiştirdiği anda diğerleri peşi sıra değiştirecek ve santrfor piyasasının tavanı belli olacak. O tavan üzerine menajeri ile beraber düşünecektir. Transferin son döneminde belki yıldız bir isimle alakalı fırsat transferi gerçekleşir. Takım değiştirmek isteyen futbolcular olabiliyor. Salah ölçeğinde bir yıldız çok farklı. Premier Lig'i tek başına domine etmiş bir oyuncu. Bu birleşmelerin bir araya gelmesi için sadece Beşiktaş taraftarlarının değil, karşı tarafın da heyecanlanması gerekiyor."

"LEO PEREIRA..."

"Leo Pereira, listemizde olabilecek oyunculardan bir tanesi. Hocanın önceden çalıştığı isimler de var. Onunla da belli bir aşamaya gelindi. Ndidi için resmi bir teklif gelmiş değil."

YABANCI KURALINA DAİR

"Yabancı kuralıyla alakalı suni bir gündem var. Üzerinde spekülasyon yapmanın hiçbir manası yok. Kuralı TFF açıkladı. Kontrat stoğunuz var diye buna itiraz edemezsiniz. Yapmasaydınız o zaman. Kuralın içinde kalın."

"ERSİN DESTANOĞLU'NUN AYRILMASINI İSTEMEDİM ÇÜNKÜ..."

"Ersin Destanoğlu hak etmediği tepkiler aldı. Ben ayrılmasını istemedim çünkü çok önemli bir karakter."