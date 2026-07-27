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Beşiktaş Salah'ın alternatifini İtalya'da buldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, çıkmaza giren Mohamed Salah'ın alternatifini buldu. İşte detaylar...

27 Temmuz 2026 23:20
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