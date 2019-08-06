06 Ağustos 2019, Salı
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Fernandes ateşi
Giriş Tarihi: 06.08.2019
Flaş transferler yapan Gazişehir’in yeni hedefi Manuel Fernandes.
Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan 33 yaşındaki Portekizli futbol sihirbazı için temaslar başladı. Lokomotiv Moskova'dan yeni teklif alamayan tecrübeli oyuncunun bonservisinin elinde olması büyük avantaj. Gazişehir çok ısrarcı.
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