06 Ağustos 2019, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Fernandes ateşi

Fernandes ateşi
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 06.08.2019

Flaş transferler yapan ’in yeni hedefi .

Bir dönem 'ta da oynayan 33 yaşındaki Portekizli futbol sihirbazı için temaslar başladı. 'dan yeni teklif alamayan tecrübeli oyuncunun bonservisinin elinde olması büyük avantaj. çok ısrarcı.
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